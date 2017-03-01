蔣介石銅像爭議 時力籲盡速通過促轉條例
昨天是二二八事件70週年，引發蔣介石銅像處置爭議。時代力量黨今天表示，清除威權象徵是所有國人的共識，但要怎麼做，需要法律授權，呼籲立法院本會期應盡速通過促轉條例。
時代力量黨發言人李兆立下午表示，今天黨政會議邀請台灣民間真相與和解促進會理事長黃丞儀，分享如何實踐轉型正義。會中時力決策委員會達成三點共識，也就是時力本會期推動轉型正義法制化的具體工作。
李兆立表示，第一點是「促進轉型正義條例」草案盡速通過二三讀，並充實其內容。該草案上會期已初審通過，但遲遲沒有排入立法院會二、三讀，呼籲民進黨團堅守承諾，在3月24日如期排審。
李兆立說，時代力量也會針對促轉條例提出修正動議，因為在追討不當黨產和公開政治檔案部分，已有專法或機關在處理；但在人事除垢，意即威權時期的執法人員或公務員不得再任公職，以及調查權、去除威權象徵等部分較缺乏，因此將提案充實促轉條例內容。
他表示，例如目前引發爭議的蔣介石銅像，就是威權象徵之一，清除威權象徵是所有國人的共識，但要不要清除、如何清除，應法制化、得到法律授權才不會有爭議，這也是為什麼促轉條例應盡速通過。
李兆立說，另外兩點共識，則是希望民進黨立院黨團能盡速處理「原住民族歷史正義與權利回復法」草案，以及盡速排審「國安法」第9條修正案，重審白色恐怖時期的軍法審判案件。1060301
(中央社)
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