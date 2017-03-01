林(峰)正：委員對外發言不代表司改會議

司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正今天說，司改國是會議是短時間的會議，無特別談到分組委員的自律問題，委員們可以對外發言，但不代表該組與司改會議。

司改國是會議各分組會議第4組委員、台灣陪審團協會理事長張靜在2月25日指稱，按照自身經驗，「法官或檢察官會收錢的大概在5%至10%之間」等語。法官協會請張靜3日內，依法向偵查機關告發其所指受賄法官，協會絕對支持偵查嚴辦，否則協會將強烈要求總統將張靜由分組委員名單剔除。

總統府司法改革國是會議第一組首次會議，今早於司法院舉行；第一組召集人羅秉成與林(峰)正，會後一同舉行記者會，說明今天會議進行情況。

記者問林(峰)正，法官協會要求對張靜做出處分，各分組中是否有「自律」問題、達到什麼程度會進行懲處？

林(峰)正回應，司改國是會議是短時間會議，並無特別談到委員自律的問題，委員們個人的言論，作為幕僚，會蒐集相關輿情給籌委會參考，如果籌委會認為有必要的時候，應該會進行討論、交換意見。

林(峰)正也說，委員們當然可以對外發言，但委員們的發言是代表自己，不代表該分組，更不代表整個會議。1060301

(中央社)