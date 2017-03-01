《沉默》窪塚洋介再當爸！巨乳辣妻懷孕了

窪塚洋介宣布嬌妻懷孕喜訊。（圖／取材自窪塚洋介Instagram）

日本男星窪塚洋介演出名導馬丁史柯西斯執導的《沈默》進軍好萊塢，他在片中和安德魯加菲德有不少對手戲，在好萊塢處女作中表現亮眼，而今（1日）他則宣布嬌妻懷孕喜訊，即將二度當爸，窪塚洋介可以說是家庭事業兩得意。

37歲的窪塚洋介2012年與前妻Non結束9年婚姻，並在2015年與身材火辣、豐滿美胸的舞者「PINKY」菅原優香結婚，小倆口結婚近2年，窪塚洋介今在IG宣布老婆肚皮有喜，透露夫妻倆都超開心。窪塚洋介育有和前妻生下的大兒子外，也將迎接與PINKY愛的結晶。PINKY也透露寶寶胎像逐漸穩定，不時都可以感受到胎動，當媽的喜悅溢於言表。

(中時電子報)