WBC》日本隊遭中職痛擊 日球評：配球有問題
經典賽開打在即，力拚重返榮耀的日本侍武士隊，卻先後敗給軟銀跟中職聯隊，昨役輸給中職聯隊，更是慘遭17安痛擊，最後以5比8敗陣，日媒1日報導，球評田淵幸一總結輸球的原因，捕手沒有擅用內角球是一個問題所在。
「這樣是無法在國際賽壓制打者的。」過去曾在2008年擔任日本隊打擊教練的田淵，以他自身經歷指出，不少打者在國際賽時，會選擇做反方向攻擊，而非採取強力拉打，多用內角球就會收到不錯的效果；尤其像首戰面對古巴這樣的打線，打者的跨步會針對外角球做出調整，內角球更是不可或缺的武器。
此外，田淵更批評山田哲人、坂本勇人、中田翔，個個球隊的中心打者，但穿上國家隊戰袍後，卻都在揮大棒，而不會視情況做出調整，認為他們根本忘記「串連打線」才是棒球的基本，並語重心長的說，「打擊時，記得是代表著日本國家隊，狀態一定更好。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。