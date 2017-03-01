WBC》日本隊遭中職痛擊 日球評：配球有問題

中職聯隊昨敲17安痛擊日本侍武士隊。(取自CPBL臉書)

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經典賽開打在即，力拚重返榮耀的日本侍武士隊，卻先後敗給軟銀跟中職聯隊，昨役輸給中職聯隊，更是慘遭17安痛擊，最後以5比8敗陣，日媒1日報導，球評田淵幸一總結輸球的原因，捕手沒有擅用內角球是一個問題所在。

「這樣是無法在國際賽壓制打者的。」過去曾在2008年擔任日本隊打擊教練的田淵，以他自身經歷指出，不少打者在國際賽時，會選擇做反方向攻擊，而非採取強力拉打，多用內角球就會收到不錯的效果；尤其像首戰面對古巴這樣的打線，打者的跨步會針對外角球做出調整，內角球更是不可或缺的武器。

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此外，田淵更批評山田哲人、坂本勇人、中田翔，個個球隊的中心打者，但穿上國家隊戰袍後，卻都在揮大棒，而不會視情況做出調整，認為他們根本忘記「串連打線」才是棒球的基本，並語重心長的說，「打擊時，記得是代表著日本國家隊，狀態一定更好。」

(中時電子報)