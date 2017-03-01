苗市文華國小試辦延後到校 學童可多睡20分鐘
小學生的小確幸！苗栗縣文華國小今起率先全縣試辦延後到校計畫，以往上午7點半前要到校，今天開始延後至7點50分，多了20分鐘彈性時間，實施第一天學生家長反應良好，校方也觀察到學生遲到人數明顯變少，早餐也能在家裡吃完，促進親子互動。
教育部預計在106學年起實施高中職每周2天延後到校計畫，苗栗縣政府教育處學期初詢問縣內各小學看法，苗栗市文華國小率先響應試辦，經校務會議討論通過，並提報縣府核准，今起試辦，最晚到校時間延到早上7點50分。
試辦首日，陳正忠早上7點就到校觀察學生到校情形，獲得不少家長認可，上學時間從7點到7點50分，也有效紓解校門口家長接送交通擁擠情況，遲到人數明顯變少。
文華國小校長陳正忠評估，延後到校對學生健康、學習及親子互動層面好處多，多了20分鐘，學生可以在家和父母親一起吃早餐，增加親子互動時間，也可睡飽一點，增加學習效率。
考量雙薪家庭父母工作地點較遠，必須早上7點就把孩子送到學校，校方規畫3間橋藝與專科教室讓早到的學生留置休息，並安排老師、替代役陪伴，確保提早到校安全。
校方說明，延後20分鐘到校，放學時間也延後至下午3點50分，「學生受教權沒變」，只是作息時間往後延，試辦計畫將持續到學期末，若成效良好將續辦，讓孩子睡飽一點再上學。
孩子唸三年級的彭媽媽認同延後到校計畫，她說自家做生意接送時間彈性，晚20分鐘到校可以讓孩子多睡半小時，每天早上也不會匆匆忙忙。
(中時)
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