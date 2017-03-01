傳WTO裁決如冒犯美主權 川普將不買單

我要評比

英國「金融時報」引述美國官員文件草稿報導，倘若政府認為世界貿易組織（WTO）的裁決冒犯國家主權，美國將忽略WTO的裁定。

路透社引述「金融時報」（Financial Times）報導，這項文件將在明天送交國會，是川普政府首次以書面方式提出貿易計畫。

根據報導，報告中提到：「美國自獨立以來，公民只在政府制定的法律規章管轄下，而不是外國政府或國際組織做出的裁決，這是我們國家的基本原則，」

「因此，川普政府在貿易政策方面，將積極捍衛美國主權。」

同樣也檢視這項文件的「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，這顯示新政府的政策大轉彎，有別於歐巴馬政府強調國際經濟規則，及世界貿易組織（WTO）權威的立場。WTO負責貿易規範，解決成員間貿易爭端。

反觀川普政府在貿易政策方面，將更堅定捍衛美國主權，加強執行美國貿易法規，「動用所有可能的槓桿資源，鼓勵其它國家開放市場。」

白宮方面未立即針對路透記者詢問予以置評。

國會要求川普政府在3月1日前，遞交政府的貿易政策書面報告。1060301

(中央社)