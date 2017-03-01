速查人口販運 高市:定期向法院調案

警方查獲筌聖老家食品公司涉嫌軟禁外籍移工案，高雄市勞工局事隔逾1年才開罰，勞工局今天說，日後將每3個月定期向法院調人口販運相關案件，加速查處以遏阻人口販運惡行。

勞工局又說，為加速查處效率，勞工局將每3個月定期與法院聯繫，調閱人口販運相關案件，加速處理程序，依就業服務法查處，以儆效尤。

「筌聖老家」負責人鄭為宗、蔡嘉聘夫妻違法讓3名外勞每日超時工作15小時，每月僅休假2至3日，還苛扣每人每月新台幣1800元到4800元的仲介費，去年1月經警方查獲，檢方去年底全案依違反人口販運防制法將鄭男夫妻起訴；同案另2名仲介業者楊子葳、蘇岳廷也因謊報外勞逃逸並詐取仲介費，也被依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

勞工局昨天對「筌聖老家」開罰新台幣120萬元，另對涉案仲介開罰50萬元，開罰查處速度不符社會期待。1060301

(中央社)