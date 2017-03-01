HBL高中籃球聯賽 4日決戰小巨蛋

我要評比

105學年度高中籃球甲級聯賽總決賽4日、5日兩天在台北小巨蛋舉行，男子組南山、松山、高苑、能仁，女子組普門、滬江、永仁、南山，爭奪冠軍獎盃。

男子組衛冕軍南山高中，準決賽7戰全勝，場均勝分是8隊之冠，搭配招牌防守戰術，成為奪冠大熱門。松山高中本屆締造最長13連勝，在高國豪的帶領之下，力拚重返榮耀。

男子組另外兩強，新南霸天高苑工商以高三為主力，靠著經驗與穩定性闖入總決賽，也是拚冠的最佳武器。能仁家商重返四強，本季曾兩度擊敗南山，準決賽又破松山不敗之身，有機會成為大黑馬。

女子組決賽4隊實力相當，上學年度因食物中毒只得第4名的普門中學，這次準決賽7戰全勝，展現奪冠企圖；滬江高中擁有身高優勢，強攻禁區是最佳得分模式。

女子組的永仁高中完全沒有高三球員，但靠拚勁與速度過關斬將，在複賽得第3；南山高中複賽3連敗之後，打出4連勝，擠下北一女中，搶進4強。

4日在台北小巨蛋的四強總決賽，男子組南山對能仁、松山對高苑，女子組普門對南山、滬江對永仁，有FOX體育台、Yahoo TV轉播。1060301

(中央社)