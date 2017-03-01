職安中心科長涉假帳 勞部：尊重檢調

勞動部職安中心科長涉嫌虛報費用遭地檢署約談，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉今天說，尊重檢調。

北檢調查，勞動部職業安全衛生署北區職安中心曾姓科長涉嫌在去年6月到8月間，以不實發票虛報餐費、講師費、交通費，不法所得近新台幣4萬元；北檢今天傳喚曾姓科長在內等9人到案，釐清相關案情，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦。

對此，職安署長鄒子廉表示，目前尊重檢調的調查，曾姓科長任職約2年多，是否調職，要視調查結果而定。

鄒子廉說，據了解是化學品宣導等費用核銷的部分有問題，但實際上還是要看實際核銷帳冊。

鄒子廉指出，目前瞭解僅曾姓科長是被調查的人，其餘則是證人身分，會靜候檢調結果做後續改善跟因應。1060301

(中央社)