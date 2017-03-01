欲罷不能！遠傳網路門市加碼599元吃到飽
699元4G上網吃到飽欲罷不能！中華電信再拋震撼彈，今(1)日宣布699元吃到飽再打延長賽至3月15日，原訂今天退場的台灣大、也表示退場時間未定，而提前退場的遠傳則決定從明（2）日開始，重啟698元吃到飽，並且加碼於網路門市推出不限速599元吃到飽，將與台灣大目前在網路門市推出的599元吃到飽捉對廝殺。
衝用戶似乎比衝獲利來得更重要了！雖然低價4G吃到飽方案可以衝高用戶數，但對電信三雄的營收及獲利表現，同樣會有影響，原本電信三雄今天可完全將700元有找的吃到飽資費下車，不料這兩天因為申裝人潮爆量，中華電信全省門市應付不了，決定將699元方案延長至3月15日。
中華電信表示，除了攜碼用戶、60歲以上民眾、學生、榮民身分可以申辦以外，曾經辦過大省方案或是輕鬆省方案的中華電信用戶，若有優惠碼也可以到中華電信門市申辦。
除此，大七喜方案、大4G金讚方案、大4G 金省方案的截止日期則延至4月4日。中華電大七喜方案月繳777元第1年上網吃到飽，第2年提供 20GB上網流量；大4G金讚方案月繳1,399 元，4G上網吃到飽，加99元月繳1,498元，享購機現折500元，精采Hami包多選一；大4G金省方案，月繳598元，每月提供上網流量6GB。
台灣大則表示，699元4G吃到飽資費何時下車？仍在評估中。
率先於2月下旬停賣698元吃到飽的遠傳電信，面對中華電及台灣大不退場，也在今天下午宣布，自3/2起，重啟698升級4G上網吃到飽專案。而遠傳網路門市除了提供單門號吃到飽方案，月付498一年期合約上網吃到飽(限速21Mbps)，另外再加碼推出月付599元、合約內上網吃到飽不限速，再享網內免費分鐘數，選擇二年約方案，遠傳加碼再送「WACACO minipresso迷你濃縮咖啡機」或「美國KOBOT掃地機器人」。
(工商)
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