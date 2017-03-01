蕉價飆漲 竊賊開貨車偷1公噸香蕉遭查獲

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集集警分局「護蕉」行動，查獲失竊的香蕉約1公噸。（集集警分局提供）

香蕉價格居高不下，引來竊賊覬覦，許姓男子開小貨車，直接到陳姓被害人的倉庫搬走將近1公噸的香蕉！集集警方循線追查，查獲還來不及變賣的香蕉，並將許嫌依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

集集警分局日前接獲陳姓民眾報案，指稱存放於倉庫內、已收成香蕉共計18籃、重約1000公斤，竟然不翼而飛，遭不明人士竊取一空！

警方調閱錄影監視器畫面，循線查獲許姓嫌犯，因為覬覦香蕉價格飆漲，認為有利可圖，坦承前往陳姓被害人冷凍倉庫，竊取香蕉。

警方指出，許嫌為方便載送香蕉，駕駛藍色自小貨車，前往被害人倉庫，竊取香蕉並載到自己的火龍果園工寮藏放，伺機變賣；但許嫌辯稱，因為他與被害人有嫌隙，所以才將該批香蕉載走藏匿！

集集警分局表示，將持續執行護蕉等農產品防竊工作，並呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請向警察機關檢舉，以利查緝。

(中時)