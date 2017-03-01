不讓遺憾再重演 普門做好健康管理

普門不希望去年的遺憾再度發生。（本報資料照）

去年重返HBL女子組4強的普門高中，積極挑戰隊史第2冠的氣勢，卻遭到食物中毒無情摧毀，4強賽苦吞二連敗，無緣奪冠，本屆捲土重來，教練廖哲億不想遺憾重演，他多管齊下，除了加強健康管理，更強化球員心理素質，就是希望本屆再度打出的爭冠氣勢，能護送普門奪冠。

「今年北上參加4強賽，三好體協為我們安排商旅，飲食也由商旅主廚特別照顧，就是希望最痛的事不能再發生。」廖哲億強調，上屆食物中毒導致失敗，本屆要求球員特別針對健康管理要用心，還請球隊體能治療師固定為球隊指導衛教觀念，希望球員按部就班，往奪冠目標邁進。

廖哲億強調，上屆的遺憾歸遺憾，但每屆都是新的開始，正因為普門曾失敗過，就從生理、心理整體調整，讓球員找回目標，重拾信心，他還透露，現在球員透過「靜坐」來讓心裡更平靜，他說：「球員在場上比賽，很多狀況他們才能掌握，而不是教練，若他們能穩住心情，更能解讀比賽狀況。」

南山高中男子隊兩年前也同樣在4強賽遭遇諾羅病毒無情摧殘，無緣爭冠，「再怎麼做好準備，若生病就無法比賽，等於一整年努力都白費。」南山教練許時清記著當年的痛，開始徹底改造球員的生活習慣，不但吃飯前要洗手，就連練球前都要用酒精消毒，也會固定帶著球員去注射A型流感疫苗。

三餐方面更是周到，由於球員都住校管理，早餐由學校對面的固定早餐店負責，午餐則由學校的中央廚房處理，晚餐則是由陳又瑋父親開的餐館負責，徹底做到三餐都能有管理的目標，絕不讓遺憾再度發生。

(中時電子報)