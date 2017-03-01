草屯療養院推出APP系統掛號 看診進度一指查詢
民眾到醫院就診，常會花許多時間在排隊掛號、等醫生看診，衛褔部草屯療養院為解決民眾困擾，今起推出「草屯療養院」APP，就醫民眾只要在智慧手機或平板下載「草屯療養院APP」，就可體驗便捷服務，節省苦苦排隊等候時間。
草屯療養院是精神專科醫院，病人來自中、彰、投、雲等縣市，加上南投多為山地或偏鄉地區，而今推出「草屯療養院」APP，可讓民眾透過APP掌握時間，讓醫療服務更具可近性與便利性。
民眾阿泰表示，現在有APP，要看診可先在家裡查詢看診進度，方便預估出門時間，不用再早早出門至現場排隊、苦苦等候，浪費寶貴時間，實在很貼心又便利。
草屯療養院長簡以嘉表示，現今人人都有智慧型手機，只要利用APP系統，就可迅速預約掛號，隨時掌握最新門診時間與即時看診進度，節省就醫等待時間，並降低民眾詢問醫護人員的頻率，同時提高醫護人員工作效率，還提供多項醫院資訊服務，歡迎民眾使用。
(中時)
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