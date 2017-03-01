新聞深喉嚨》白恐、文革「法制化」蔣、毛做不到 蔡總統要成功了？

中天新聞提供。

蔡總統任內的第一個228，毫不意外又是一篇詞藻華美，但不知所云的作文，唯一真正要端出的「牛肉」，就是下令優先推動《促進轉型正義條例》，在目前正在進行中的立院會期內過關。部分輿論與民怨因此爆發不滿，質疑蔡總統與新政府過去9個月來，除了追殺國民黨，炒作意識形態鬥爭，幾乎一事無成，蔡總統說：「公義與繁榮並存的國家更值得追求」。問題是，蔡總統所謂的「公義」如今遍地爆發「爭議」，而「繁榮」更加虛無飄渺，具體數字會說話，根據行政院主計總處的統計指出，去年台灣的投資率降到20.2%，創7年最低，只比2009年的19.3%略高，但2009年是因美國次貸風暴引發席捲全球的金融海嘯。相較台灣主要競爭對手國韓國的29.1％、新加坡的25.5％、香港的22.6％，台灣的經濟正在死去，請問「公義」與「繁榮」，蔡總統妳做到了什麼？2020年，就指望「國民黨產」，與「蔣介石」這兩塊「神主牌」讓妳再次「躺著選」嗎？

中天新聞提供。

「繁榮」的希望破滅中，「公義」更淪為「爭議」！如今新政府打著「轉型正義」的旗號，到處搞昔日中國大陸「破四舊」的勾當，一邊說要「反威權」，一邊卻又忙著建立自己的新威權。蔡總統的「新歡」《促進轉型正義條例草案》，細看簡直讓人毛骨悚然，從條例通過日起，所有政黨財產就禁止處分，被認定跟「轉型正義」有關的財產，文件，圖畫或任何資料，都可以扣押帶走，一旦拒絕就由「憲警強制執行」，若是被認定保存不周，或有隱匿之嫌，還有最高5年徒刑與300萬元罰款。這近乎警備總部「復辟」的可怕權力，全都有由行政院長提名，立法院同意的「促轉委員」所認定，而在如今民進黨取得壓倒性席次的優勢局面下，「促轉會」無疑就是在民進黨掌控的「黨產會」這個「東廠」之外，再成立個同樣完全由民進黨說了算的，更可怕的「西廠」。來賓們，觀眾們，當心了！「別讓總統不開心」，憲警隨時上門查水表的時代不遠了…。

中天新聞提供。

中天新聞提供。

能否擋住《促進轉型正義條例》這終將吞噬人民自由的「怪獸」，全存乎民進黨委員的良心，但過去強推「一例一休」的前例，估計是不容樂觀。同時間還有兩個訊息，更讓人質疑民進黨立委是不是真的選太多席了！為了復育海洋，於是國際間一起簽訂了捕撈鮪魚的總量管制，結果屏東東港漁民近日哀號，今年的額度2月就已經用完了，反批漁業署當初要求申報捕撈量時「沒講清楚」，害他們在不知情下紛紛「低報」。結果過去無視新政府丟失太平島，與沖之鳥礁大片漁場的民進黨在地立委莊瑞雄，還聲援這些漁民，要求漁業署「再研議」，就自己不實申報，國際間都有了協議，還要「研議」什麼？而另一個更讓人不可思議的是，花蓮因為大陸團客不來，觀光產業急遽萎縮，結果民進黨在地立委蕭美琴卻在臉書發文，說228「連假期間外出跑行程，花蓮的車潮真的爆多且很塞車。很多餐廳也是熱鬧滿滿$」。花蓮觀光面臨的困境，是環島團客銳減，因此平日冷清，蕭美琴卻只喜孜孜地誇示連假榮景，妳是在地立委？還是觀光客啊？

中天新聞提供。

在美國訪問的中國大陸國務委員楊潔篪，2月27日與美國國安顧問麥馬斯特舉行會談，並當面向美國總統川普總統致意。這是川普首度與中國領導高層晤面，白宮方面表示，此為中美雙方討論分享安全利益的一個機會，川普並可能和大陸國家主席習近平會面。而在2月27日白宮每日新聞簡報會中，有美國記者問，川普當選後和台灣的蔡英文總統通話，並質疑為何美國要受「一中政策」約束，但是後來卻又重申「一中政策」，「他這麼做，從中國大陸得到什麼回報」？史派瑟表示，不會透露川普與大陸國家主席習近平的談話詳情，但強調，是應習近平的要求，經雙方討論，川普才重申「一中政策」。史派瑟說，「總統並不想談論他的談判策略」，該記者再追問，「所以美國沒有得到什麼嗎」？史派瑟未正面回應，僅笑著說，「總統總是有收穫」？「川習會」有譜了？同樣地，對台灣來說，這其中，存在著什麼樣的機會與風險？警惕與啟示嗎？該如何看待？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。或上臉書《新聞深喉嚨》粉絲專頁https://www.facebook.com/DeepThroatNews?fref=ts。

(中時電子報)