南迴鐵路上方山頭超挖，地檢署偵辦中

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聯合查緝小組在南迴鐵路太麻里北里橋上方山頭，發現有承租戶超挖台鐵土地情形。（讀者提供）

台東地檢署針對山坡地遭濫墾，展開陸空聯合查緝，在南迴鐵路太麻里北里橋上方山頭，認定有超挖台鐵土地情事，已涉侵占公有地及違反水土保持法，正由檢察官分案偵辦中，並要求承租人恢復原狀，以維護鐵路行車安全。

台東地檢署關心山坡地濫墾問題，日前召開「查緝國土保育犯罪聯繫會議」，隨即會同水保局、台東縣政府農業處、林務局、警方組成陸、空聯合查緝隊，並建請農業委員會水土保持局建立「致生水土流失」判定基準等共識，展開查緝。

查緝行動由檢察長王文德與檢察官謝慧中、李冠輝會同台東林管處長劉瓊蓮，搭乘直昇機巡查台東山林現況。另由主任檢察官吳維仁率同檢察事務官暨台東縣政府水保科、太麻里鄉公所、國有財產署、台東縣警察局人員展開陸地勘查。

吳維仁表示，在南迴鐵路太麻里北里橋上方山頭初步認定，土地承租人疑有越界超挖台鐵土地約1分地，涉侵占公有地及違反水土保持法，已分案由檢察官偵辦中，並請縣府農業處於近日內畫速安排測量、鑑界，同時命令承租人恢復原狀。

另外，查緝隊也發現，太麻里鄉華源區開墾的山頭，多為國有財產局放租的土地，多數種植釋迦或雜草植被，並無大規模種植生薑或水土流失等情形。

吳維仁指出，台東縣山坡地比例近94%，惟山坡地若係「宜農牧地」，亦非不得開發利用，坡地農業發展與水土資源保育如何取得平衡，確屬一大難題。查緝山坡地非法利用，以維護國土永續發展，檢察機關與行政機關責無旁貸，台東地檢署將與相關行政機關合作，積極、主動清查山坡地違法開發利用案件，避免山坡地濫墾濫伐情形發生。

(中時)