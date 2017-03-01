道地美式鄉村風 牛排齒魚飄香
道地的美式鄉村音樂、爐火的香味，美式牛排是老饕的最愛，香港君悅酒店Steakhouse主廚孫文達二度來台客座，重現美式海陸料理。
2014年，香港君悅酒店Steakhouse主廚孫文達（Patrick Shimada）到台北君悅酒店寶艾西餐廳客座，道地美式牛排驚艷許多饕客，今年是二度來台，除了道地美式牛排，還有炙煎馬里蘭蟹肉餅、木燻味噌齒魚等招牌料理。
君悅酒店表示，主廚孫文達具有多元文化背景，父親是日裔美籍的軍隊廚師，母親則擁有愛爾蘭及德國血統，是美式風格的最佳寫照，最拿手的就是以用煙燻和炭燒的方式料理，讓肉類有獨特的風味。
肋眼牛排對民眾來說並不陌生，不過這次孫文達（引進被稱為「超級烤箱」的Montique超高溫烤箱，將20盎司厚實的牛排炙烤得鮮嫩多汁，再搭配主廚特調的松露芥末醬，更添創意。
另一道被主廚稱為「改菜單會讓客人暴動的料理」是木燻味噌齒魚，靈感來自美國西北太平洋區原住民的傳統烹飪技法，將齒魚放置杉木板，杉木燻烤過程中，會釋放木質精油，增添食物風味，同時保留魚肉鮮甜多汁。
孫文達客座主廚時間從即日起至3月10日，饕客可把握機會體驗道地美式鄉村風格。1060301
(中央社)
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