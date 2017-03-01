立院司委會共識 將組織犯罪定義明確化

我要評比

立法院司法及法制委員會今天討論組織犯罪防制條例草案，朝野獲致共識，將組織犯罪定義明確化；招募他人參加組織者最重處5年以下有期徒刑，得併科1000萬以下罰金。

立法院司法及法制委員會今天審查行政院函請審議「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等各版本，朝野共識，組織犯罪定義明確化，草案規定，指3人以上，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織。

「結構性組織」定義，共識條文規定，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。

法務部政務次長陳明堂會後受訪表示，除了組織犯罪定義明確化外，另外，對於參加組織者、參與者與假藉組織名義等列為3年以下的罪，希望遏阻假性組織分子假冒組織做社會上比較常看到經濟、財產、都更、購買商品、勞務報酬、履行債務的協商等等，使人行無義務之事或妨害其行使權利者。

草案明定「招募罪」，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織者，加重其刑至1/2。

同一條文草案規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。

對於參加組織後取得的財產，未能證明合法來源者，相關舉證責任的分配，與會者仍有爭議，因此由法務部研商擬妥條文後再討論。

此外，會中，中國國民黨立委林為洲等人提案，建請法務部對司法改革國是會議的定位、功能及目前執行狀況到立法院做專案報告，邀請總統府及司法院等相關單位列席說明。但民進黨團反對，經表決結果6比0，沒有通過。1060301

(中央社)