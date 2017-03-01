立院司委會共識 將組織犯罪定義明確化
立法院司法及法制委員會今天討論組織犯罪防制條例草案，朝野獲致共識，將組織犯罪定義明確化；招募他人參加組織者最重處5年以下有期徒刑，得併科1000萬以下罰金。
立法院司法及法制委員會今天審查行政院函請審議「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等各版本，朝野共識，組織犯罪定義明確化，草案規定，指3人以上，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織。
「結構性組織」定義，共識條文規定，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。
法務部政務次長陳明堂會後受訪表示，除了組織犯罪定義明確化外，另外，對於參加組織者、參與者與假藉組織名義等列為3年以下的罪，希望遏阻假性組織分子假冒組織做社會上比較常看到經濟、財產、都更、購買商品、勞務報酬、履行債務的協商等等，使人行無義務之事或妨害其行使權利者。
草案明定「招募罪」，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織者，加重其刑至1/2。
同一條文草案規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。
對於參加組織後取得的財產，未能證明合法來源者，相關舉證責任的分配，與會者仍有爭議，因此由法務部研商擬妥條文後再討論。
此外，會中，中國國民黨立委林為洲等人提案，建請法務部對司法改革國是會議的定位、功能及目前執行狀況到立法院做專案報告，邀請總統府及司法院等相關單位列席說明。但民進黨團反對，經表決結果6比0，沒有通過。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。