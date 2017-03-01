大陸網路安全人才缺口大 培訓不及

我要評比

中國大陸網絡（網路）空間安全協會表示，大陸的網路安全專業人才缺口高達70萬，而且以每年1.5萬人速度遞增，遠遠跟不上網路安全需求。

中新網報導，中國大陸網絡空間安全協會競評演練工作委員會副主任委員李舟軍昨天出席騰訊資訊安全爭霸賽發布會時表示，目前大陸網路安全專業人才缺口高達70萬，並以每年1.5萬人的速度遞增，但大學學歷教育培養的網路安全人才僅數萬人，遠遠跟不上需求。

李舟軍表示，唯有理論與實踐並重，產學研通力合作，建立並完善網路空間安全人才培養機制，才能培養和造就一大批產業界所急需的、具有很強創新能力的、能夠解決網路安全實際問題的實戰型人才、複合型人才以及領軍型人才。

騰訊公司副總裁丁珂表示，騰訊安全將利用這個資訊安全爭霸賽平台，聚集大陸政府、企業與學校之力，發掘資訊安全領域新生力量，探索資訊安全人才培養新機制，協助資訊安全產業發展。

丁珂也宣布，騰訊安全將啟動百人計畫，對全球在校大學生發起騰訊資訊安全爭霸賽邀請函，希望能選拔出最具潛力的資訊人才，透過後續持續培養，打造網路安全領域未來領袖。1060301

(中央社)