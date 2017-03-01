全台首座燈塔文物館 基隆揭幕

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交通部航港局今天在基隆成立首座「燈塔文物館」，初期將展出60盞各式燈具，其中，1904年姜氏發明的白熾紗罩燈，點燃後可發出強烈光芒，在百年前可說是燈塔的最佳光源。

航港局表示，台灣的燈塔建設最早從西元1868年起，至今已有149年歷史，全台總計有36座燈塔，建造歷經清代、日治及國民政府時期，建築風格各異，從去年底開放觀光燈塔已有12座，每年參觀燈塔人次達120萬人次。

設在基隆市中正區光華路11號的「燈塔文物館」，初期將完整展出60盞白熱燈、燈蕊油燈、乙炔燈等各式燈具，隨著不同年代發展演進，每個帶有斑駁的痕跡燈塔器物，都述說著一段陳年往事。

「看見燈塔就到家了」，擔任基隆燈塔員已有10年資歷的林忠發說，先前曾待過彭佳嶼、富貴角、三貂嶺、花蓮等超過10處燈塔，工作還能欣賞美麗景致，從外島看台灣，有種說不出的美感，閒暇時還能潛水、釣魚、賞候鳥，儘管現在已有衛星定位系統，但燈塔仍有穩定人心作用。

航港局長謝謂君表示，未來將規劃和基隆市政府合作，串連燈塔文物館附近的球子山燈塔、基隆築港殉職者紀念碑、仙洞巖、白米甕砲台和基隆燈塔等，成為觀光廊帶，期待能活絡地方資源。

航港局表示，燈塔文物館不收門票，每週一休館，其餘開放時間從上午10時至中午12時，下午2時至4時，限10人以上團體預約參觀，但必須在7天前提出申請。1060301

(中央社)