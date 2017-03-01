心疼江蕙被控小三 曹西平：不要逼她移居國外
台語天后江蕙今(1日)被爆曾介入別人婚姻，正宮還帶警察上門抓姦，還簽下和解書，引起軒然大波，這讓資深藝人曹西平看了難過又心疼，「江蕙退休也不能安靜過日子？請大家不要逼著她移居到國外」。
曹西平感嘆江蕙一輩子辛苦唱歌養家，好不容易有名了，卻時常被新聞纏身，連她都已經封麥了，也不能低調過日子，讓他看了無奈又心酸，「退休也不能安靜過日子，江蕙都幾歲了？」
他更說如果成名要付出這麼多代價，相信江蕙會只想當一個愛唱歌的歌手，「家裡人有任何事情都會被放大被報導，連自己住的地方都要被公開，請大家不要逼著江蕙移居到國外才可以安靜過生活」。
(中時電子報)
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