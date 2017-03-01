關心政治、照顧小農 安心雲平台上路

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立法院長蘇嘉全（中）頒贈「功在國會」匾額給台數科。（林欣儀攝）

關心政治，台灣數位光訊科技股份有限公司去年起推出「國會議事開播」服務，今年2月17日並正式開播「國會頻道」。而配合台中市長林佳龍關心小農政策，台數科也推出「安心雲農產平台」，將農地實況傳達給消費者，盼為土地盡心力。

台數科董事長廖紫岑、立法院長蘇嘉全及台中市副市長張光瑤等人共同簽約，將進行國會直播與安心雲平台等服務。台數科表示，為推廣在地小農友善耕作有機及安心無毒好食材，向經濟部爭取到4G科專計畫，透過4G影音技術傳達產地實況，讓農產品供應端透明化。

台數科表示，去年4月起推出「國會議事開播」服務，民眾可透過冠軍電視台、哈TV等頻道，即時收看完整的立法院院會及委員會開會實況，至今累計直播時數達941、轉播時數1490小時，今年2月更促成「國會頻道」開播。

而為感謝台數科對民主發展的貢獻，蘇嘉全特別準備「功在國會」匾額，在立委黃國書、江啟臣、顏寬恒的見證下頒贈給台數科。

(中時)