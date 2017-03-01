Hi Cafe悠遊卡上市 買咖啡享8折

悠遊卡公司與萊爾富聯手推出「Hi Cafe悠遊卡」，享有UUPON和HiCard點數雙重點數累積。（張立勳攝）

即日起至12月31日持Hi Cafe悠遊卡到萊爾富買咖啡，可享8折優惠。（張立勳攝）

悠遊卡今天宣布與萊爾富聯手發行Hi Cafe卡，除了結合萊爾富會員與UUPON雙重紅利累點，即日起到12月31日，持卡到萊爾富門市購買22款咖啡商品，還可享有8折優惠。

悠遊卡董事長林向愷表示，2017年是悠遊卡公司轉型的一年，從過去一卡獨大變多卡競爭，為突破重圍，順著「會員經濟」與其他業者合作，發行會員悠遊卡。

他說，Hi Cafe悠遊卡與以往合作的會員卡不同，一張卡片結合了萊爾富會員、UUPON及悠遊卡功能，不僅可拿來搭公車、捷運或騎YouBike，也可以小額消費，更享有UUPON和HiCard點數雙重點數累積。

萊爾富總經理汪裕豐指出，這款3方聯名悠遊卡，讓消費者輕鬆享受生活，更是重點之一，他說，即日起至12月底，只要持Hi Cafe悠遊卡至全台萊爾富門市購買咖啡系列，直接享8折優惠。

萊爾富說，Hi Cafe悠遊卡是目前超商消費回饋最高的聯名卡，持卡到萊爾富消費，滿20元可累積Hi點1點，消費滿50元則可累積UUPON點數1點；另外，周一會員日，消費滿百加贈30點Hi點，周二至周日，到門市消費滿百元享Hi點2倍送。

(中時)