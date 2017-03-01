WBC》16強系列報導之2－韓國首當地主 強力左投撐場

韓國左投車雨燦，是目前韓職史上最大合約投手4年95億韓圜(約新台幣2億7800萬元)。(本報系資料照)

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首度擔任經典賽預賽地主球隊的韓國，勢必想一雪上屆預賽出局的恥辱，可惜大聯盟選手徵召不順，僅紅雀的吳昇桓加入，打線僅能靠全本土陣容，投手部分則由先發左投撐場，爭奪晉級門票。

韓國今年徵召大聯盟選手不順，甚至被日媒評比為史上最弱韓國隊，但本土投手陣容還是相當有看頭，左投張元準去年球季出賽27場，拿下15勝6負，自責分率3.32，日前熱身賽調整狀況也相當出色，目前已經預計排定首戰以色列的先發投手，想要全力搶下好彩頭。

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其餘投手梁玹種(左投)、車雨燦(左投)、禹奎珉(側投)、李帶溵(右投)等人，有機會分擔對上荷蘭與中華隊先發投手群，牛棚部分由紅雀的吳昇桓領軍，林昌勇、林昶暋與李賢承也都是韓職各隊主力救援投手，力求守住勝利。

打擊部分，雖沒有大聯盟球星加持，但去年還在水手效力的李大浩，還有去年繳出3成76打擊率、195支安打、144分打點，韓職打擊三冠王的崔炯宇，韓職各隊強打者也幾乎都在陣中，實力還是不能小覷。

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身為地主，韓國壓力相信不小，日前移訓熱身賽出現貧打狀況，回到自家高尺巨蛋球場的熱身賽，逐漸加溫火力，一連擊敗古巴與澳洲，對於高尺巨蛋的熟悉也將成為他們力拚晉級的關鍵之一。

(中時電子報)