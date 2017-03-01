北市大輕取輔大 大專足聯6度稱霸

北市大勇奪隊史第6座大專足球聯賽男一級冠軍。（李弘斌攝）

大專足球聯賽公開組男一級決賽1日畫下句點，北市大學開賽6分鐘內由陳瑞杰、陳威仁各進1球，再靠黑人前鋒馬克（Marc Fenelus）的1傳1射，以4比1輕取地主輔仁大學，衛冕成功也舉起隊史第6座大專足聯男一級冠軍。

馬克以21顆進球穿上大會金靴，前中華男足國門潘文傑則贏得金手套獎。稍早的季軍戰，銘傳大學靠白劭宇梅開二度，以2比1氣走台灣體大，自102學年度以來再次獲得季軍。

(中時電子報)

北市大前鋒陳瑞杰（右）開賽不到1分鐘就以遠射踢開輔大球門。（李弘斌攝）

北市大陳威仁（左二）開賽6分鐘頭槌破門。（李弘斌攝）

第30分鐘馬克（右）助攻陳瑞杰攻入北市大的第3球。（李弘斌攝）