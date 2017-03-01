後陽台鋪帆布害老翁不敢洗熱水 遭控傷害致人於死不起訴
北市士林區德行東路的余姓男子，在後陽台裝設帆布，引發李姓鄰居不滿，認為帆布阻礙陽台通風，害他父親擔心一氧化碳中毒，不敢使用熱水器，去年10月初，因洗冷水導致感冒住院，過了12天醫院宣告不治死亡，死者的兒子怒告鄰居傷害致人於死，但檢察官認為，裝設帆布與引發肺炎，並無因果關係，處分不起訴。
死者的兒子主張，事發房屋是獨棟3層樓，新購後裝潢將瓦斯熱水器從3樓移至2樓，但消防局到現場勘查後說，陽台不通風，開熱水洗澡會有一氧化碳中毒的危險，李父因而擔心，自9月初就開始洗冷水澡，家人偶而會從3樓提熱水給李父，但李父不定時都會洗冷水澡。
被告余姓男子則主張，兩家之前就有糾紛，將瓦斯熱水器的排氣管朝他們家，造成他們屋內空氣不佳，才會裝設帆布阻擋。
檢察官向醫院函查，安裝帆布與被害人死亡，醫院回覆，被害人因年齡大、心肺功能將較年輕人差，免疫力差，李父長期患有巴金森氏症，會有一定比例發生肺炎機會。而李父其他家人都以電熱水器洗澡，死者因個人意願，拒絕家人協助，自行在2樓洗冷水澡，難以認定鋪設帆布與肺癌有何因果關係。
(中時)
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