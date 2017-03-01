國道1號甲線計畫涉1144地主 居民抗議未獲通知

當地住戶於今日範疇界定會議上發言。（洪安怡攝）

環保署今（1）日進行「國道1號甲線計畫」二階環評範疇界定會議，不少環保團體至現場表達不滿，認為該案涉及1144筆土地，但事前辦理的說明會，卻非所有地主都有被通知，最後擔任主席的環保署副署長詹順貴裁定，要求開發方再進行2場說明會。

為因應機場及航空城聯外需求，「國道1號甲線計畫」於2015年2月展開工程規畫與環評，預計從桃園市大園區竹圍漁港附近台61線起，行經蘆竹區，於龜山區銜接國道1號，續經中油桃園煉油廠區東側，迄於桃園區，全長18.1公里，沿線設置6處交流道，2016年6月環評結論應進行二階環評。

環團指出，該案會開挖北桃園地區五酒桶山、羊稠山、及虎頭山，不只影響動植物棲地，也會對空氣品質影響，增加噪音汙染，且航空城第三跑道環評書都還沒製作，國一甲完全築基於八字還沒一撇的航空城計畫，毫無道理。

此外，更令民眾不滿的是程序正義問題，環團指出，此案影響地主達1144位之多。但國工局疏於通知受影響的地主，公開說明會很多人不曉得，明顯行政瑕疵，至少應該通知到這1144筆土地的地主，而不是在現階段就要進行範疇界定。

立委陳學聖也說，自己爬過五酒桶山看過現場，什麼會被影響，公部門有權知道，最被衝擊的民眾卻不知道？「我們要求的是資訊公開，這是我的立場」，希望能再辦一次公聽會。

顧問公司指出，1144筆土地並非就是確定開發，交通部代表也表示，有些抗議民眾到了現場沒有簽名，才會導致簽到人數過少，倘若要增加說明會，可能會變成案例，讓所有開發案都必須比照辦理，逐一通知所有地主，後續爭議會更多。

環評委員回應，有瑕疵是因為簽名人數太少，不符比例原則。會議討論超過2小時，最後擔任主席的環保署副署長詹順貴決議，要求再辦2場說明會，一場假日，一場平日，以雙掛號通知地主，再將會議紀錄送進環評，希望能讓之後的範疇界定加速完成。

(中時)