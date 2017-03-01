台中市童軍大會 林佳龍表揚績優童軍團
慶祝三五童軍節，台中市童軍會今天舉辦童軍慶祝大會，市長林佳龍在會中表揚績優童軍團時指出，希望童軍都保持最好的狀態，日後為社會貢獻心力。
台中市童軍會今天在圓滿劇場舉行「106年童軍慶祝大會」，4000多名童軍共同參加，林佳龍身穿童軍外套以童軍會會長身分主持慶祝大會，並表揚全國評定績優童軍團。日本靜岡縣童軍長青會長鈴木邦夫也遠從日本率團參加，促進雙方童軍交流。
林佳龍以童軍銘言勉勵所有童軍表示，童軍教育方法強調做中學、合作與分工，並發揮「一日童軍、一世童軍」的精神，為自己做更好的人生規劃。
林佳龍指出，童軍精神也重視日行一善，不以善小而不為，以此建全人格，透過服務他人來成就自己，造福社會，希望童軍都保持最好的狀態，日後為社會貢獻心力。
今天的童軍節慶祝大會由明道中學藍色動感樂團表演熱鬧開場，會中除了表揚全國評定績優童軍團，市府也頒發獎狀感謝協辦活動服務績優學校與單位，並頒獎表揚179位國花級章、長城級章、獅級章和全國優秀童軍獎章等獎項的優秀童軍，以及6團全市評定績優童軍團，肯定他們的努力與付出。
此外，台中市教育局長彭富源也代表市府頒贈日本靜岡縣聯盟國際友誼章，日本靜岡縣童軍長青會長玲木邦夫則致贈市府代表雙方友誼的牌座，盼雙方未來有更多交流。1060301
(中央社)
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