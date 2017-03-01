蔡詩萍聊安太座 扮金城武逗林書煒
廣播節目主持人林書煒今天邀作家老公蔡詩萍上節目暢談「安太座」之道，蔡詩萍直呼享受幫老婆捏腳，立刻被林書煒吐槽，並爆料老公在家會搞笑模仿金城武。
蔡詩萍近來在社群網站臉書（facebook）分享一系列「安太座」道理，引起熱議。上午參加林書煒主持的「POP最正點」，不諱言遭男性友人撻伐，他以歌手周杰倫專輯「范特西」紅帽造型上陣，搞笑稱怕被攻擊，不敢真面目示人。
談及許多人認為婚姻是愛情墳墓，進入婚姻等於失去自由，蔡詩萍持不同觀點，認為當責任義務內化成習慣才是真的自由。
蔡詩萍舉例偶爾幫老婆買菜、接女兒，老婆下班回家累了幫她捏腳，是很令人享受的恬靜世界；不料，立刻被林書煒吐槽「你哪有幫我捏過腳啊」。
常聽到「個性不合」分手，林書煒表示，要多看對方優點，如蔡詩萍在家常亂丟東西、不夠整潔、愛沉溺書堆等，但她更在意蔡詩萍的善良與博學多聞，很照顧愛護她的家人，還會搞笑模仿金城武，增添生活情趣。
蔡詩萍說，伴侶生活本就有磨合，要先自省，不要一味期望對方改變。男女間最理想關係，首要是基本價值相近，其次是默契，對方還未開口就知道在想什麼，最後是彼此信任。
林書煒笑問老公營造暖男形象，不擔心有天「翻船」難堪？蔡詩萍表示，「先把自己陷入絕境，才能對抗外面誘惑」，大方承認愛妻愛家，外人直覺反應他是林書煒老公，完全沒翻船可能；笑稱每週買八卦週刊，告訴老婆「這禮拜我也沒緋聞」以示清白。1060301
(中央社)
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