NBA衛少本季第30度大三元 雷霆宰爵士

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美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook），今天繳出本季第30度大三元，率隊以109比106擒服猶他爵士隊。

法新社報導，衛斯布魯克現在聯盟史上的單季大三元次數已躍居第3，僅比第2的張伯倫（Wilt Chamberlain）於1973-1974賽季所創單季31次少一次。

史上單季最多次大三元紀錄是羅伯森（Oscar Robertson）於1961-62年所創的41次；隨著雷霆隊本季例行賽還有22場，衛斯布魯克大有機會挑戰這個紀錄。

衛斯布魯克今天繳出43分、11籃板與10助攻，幫雷霆在主場切薩皮克能源球場（Chesapeake Energy Arena）的這場苦戰中戰勝爵士。

這也是衛斯布魯克生涯第8度締造40分大三元。

雷霆隊麥德莫特（Doug McDermott）16分，從板凳出發的坎特（Enes Kanter）15分9籃板，給了衛斯布魯克強力奧援。

雷霆贏球後本季戰績35勝25敗，在西北組只落後爵士隊2場勝差。

爵士隊的海沃德（Gordon Hayward）攻下全隊最高的19分，胡德（Rodney Hood）18分。爵士輸球後戰績來到37勝23敗。1060301

(中央社)