果農涉販毒遭收押 迷線上博奕入不敷出

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嘉義縣警察局同步查緝毒品行動，查獲毒品案件44件、48名嫌疑人到案，其中1名果農涉嫌販毒被收押，且沉迷線上博奕遊戲，入不敷出，被逮時，身上只剩數十元零錢。

嘉義縣警察局今天表示，2月24日至27日展開「全國同步查緝毒品行動」，這次專案行動，計查獲毒品案件44件、48名嫌疑人到案（其中5名涉嫌販毒嫌犯經羈押獲准），並查獲各級毒品重量約79.2公克。

警方指出，遭收押的嫌疑人中，有1名是中埔鄉的張姓果農，種植2分多地火龍果的張嫌，剛開始因好奇染毒，最後入不敷出，鋌而走險，涉嫌販賣安非他命牟利，當小盤藥頭。

警方表示，已離婚的張嫌，遭多名吸食毒品藥腳指認販毒，員警日前持搜索票前往搜索，張嫌正在房內玩線上博奕遊戲，身上只剩新台幣數十元銅板。

張嫌供稱，所販毒的金錢，不是購毒吸食，就是購買線上博奕遊戲的點數，幾乎花光身上現金。

嘉義縣警察局執行全國同步查緝毒品行動，執行臨檢搜索處所82處，共查獲涉嫌販毒藥頭7人、施用及持有一、二級毒品38人，三、四級毒品行政裁罰3人；查扣毒品包括第一級毒品1.4公克、第二級毒品53.22公克、大麻種子9.5公克、三級毒品15.08公克。1060301

(中央社)