悠遊卡與萊爾富推會員卡 買咖啡享優惠

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悠遊卡公司與超商萊爾富合作，發行「Hi Cafe會員卡」，除買咖啡可享8折優惠，持卡會員到門市消費可享雙重點數累積，滿新台幣20元，累積Hi點1點；滿50元，累積UUPON點1點。

悠遊卡董事長林向愷今天指出，會員經濟風潮正夯，和各通路合作發行會員卡，是悠遊卡公司今年的重點工作。而悠遊卡與便利超商長期以來是緊密的夥伴，因此整合更多資源推動通路會員卡，增加與消費者關係。

林向愷表示，與萊爾富聯手發行的「Hi Cafe會員卡」，結合會員優惠，及萊爾富、UUPON雙重紅利累積點數，讓消費者享有3種回饋。

悠遊卡公司解釋，即日起至12月31日，民眾只要持「Hi Cafe會員卡」到全台萊爾富門市購買咖啡（共22款咖啡商品）即可享8折優惠。

另外，持卡的註冊會員到全台門市消費可累積雙重點數，消費滿20元可累積Hi點1點；消費滿50元則可累積UUPON點數1點，活動期間購買「Hi Cafe會員卡」，UUPON再送點數30點。1060301

(中央社)