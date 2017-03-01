三峽農會兩名理事長候選人涉賄選

三峽農會理事長寶座競爭激烈，新北地檢署指揮三峽分局將涉嫌賄選的林姓、李姓兩名理事長候選人傳喚到案，正深入偵辦中。

新北地檢署重大刑案專組檢察官許宏緯、紀榮泰今日上午指揮法務部調查局新北市調查處、新北市警察局三峽分局持法院核發之搜索票，前往三峽區農會、林姓、李姓理事長候選人等人住所等8處搜索。

檢方表示，林姓候選人為求當選新北市三峽區農會理事長，涉嫌向會員代表以新台幣10萬元至50萬元不等代價進行綁樁、買票，並於2月19日會員代表選舉投票完畢後，招待當選之多名會員代表進行環島旅遊，要求其等在今日三峽區農會理監事選舉時，依指示投票予林男陣營所推舉之特定理監事人選，以使林男順利當選理事長。

除了林男涉嫌賄選遭辦，另一理事長參選人李男，涉嫌為求勝選而以20萬元不等之金額向多名農會代表參選人買票、綁樁，約定代表參選人當選後，在理監事選舉時，依指示投票予李男陣營所推舉之特定理監事人選，以使李男順利當選理事長。

新北地檢署今日指揮警、調執行搜索後，已約談林、李等27人傳喚到案說明。

(中時)