南檢調查元大人壽涉賣保戶資料 今約談3主管

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元大人壽公司員工被控涉嫌販賣保戶資料給詐騙集團使用，台南地檢署接獲檢舉後，除於上周五派員北上搜索，也通知該公司法務、資訊、稽核等3部門主管，於今天以證人的身分前來南檢說明，訊後均已請回。

台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘證實，上周五下午南檢的確派員前往元大人壽帶回一些資料，但因目前全案還在調查階段，不便透露案情細節。

(中時)