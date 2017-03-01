南投縣府補助老人假牙錢花光 緊急喊停！

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南投縣補助老人裝假牙，因為經費不足，暫停受理一般戶老人申請。（縣府提供）

南投縣政府今年首度實施一般戶老人假牙補助，民眾踴躍申請，2000多萬元經費在短短2個月用盡！縣府宣布自3月1日起，暫停受理一般戶申請，中低收入戶不受影響；縣長林明溱責成所屬檢討社福經費，盡量於下半年度酌量續辦。

縣府社會及勞動處長林俊梧表示，縣長對於促進老人口齒咀嚼功能，增進健康維護新措施極為重視，補助65歲以上老人免費裝置假牙，南投縣是全國第8個實施的縣市；符合資格者到牙科醫療院所就診，取得醫師診斷證明，並開立修整裝置經費估價單即可申請，每人最高假牙補助4萬元。

縣府評估民眾假牙裝置作業所需時程，從牙醫醫療院所進行裝置評估、整理牙床座、咬合合模、按裝修補等約需2到4個月，因此請已獲得縣府核定補助民眾，按期至就診之牙醫醫療院所進行修復、膺整及假牙裝置，再依程序申請核銷及補助。

林俊梧表示，將於本年度中，檢討所有社福項目申請運用狀況，可否勻支部分經費，於下半年度酌量續辦，請有需要的民眾耐心等待，未來，縣府也將循序漸進，逐步落實照顧老人的政策。

(中時)