夜店酒吧空氣差 PM2.5高出紫爆12倍！
夜店和酒店時常煙霧迷漫，可能導致工作人員健康受損。根據民團最新調查顯示，未禁菸的酒吧和夜店，室內PM2.5濃度竟高達800微克，是環保署認定「紫爆」標準的12倍。專家表示，這種空氣品質根本像在吸「汽機車排氣管」的廢氣，強烈呼籲雇主創造無菸的工作環境。
董氏基金會、消基會和台北醫學大學副研究員高志文在上月，一同到北市3間未禁菸的熱門夜店和酒店，用2台偵測器進行空污監測；結果顯示，在「開空調」、「人數未爆滿」的情況下，PM2.5平均濃度竟高達800微克，甚至測出835微克的數字。高志文說，台灣去年室外PM2.5的平均濃度為20微克，「就算是世界兩大霧霾城的北京和新德里，也僅200和300微克」，顯示夜店酒吧的空污嚴重性。
高志文強調，我國整年不會有太多的「紫爆」天數，但對在夜店酒吧的工作者來說，為了討生活，被迫要長期吸入這些致癌氣體，「提供健康安全的環境，是雇主的義務」；董氏菸害防治組主任林清麗補充，觀察發現，會去夜店酒吧的族群，以年輕人為大宗，當中約15％本身就有菸癮，另15％是在該氛圍下跟著吸，若能落實室內禁菸，不僅讓工作人員、及另外70％的消費者，免受二手和三手菸毒害，更能讓「跟著吸」的15％民眾，不會因此漸漸染上菸癮。
衛福部國健署在今年1月4日，預告修正《菸害防制法》，欲要求夜店酒吧「全面禁菸」。國健署菸害防制組組長羅素英說，該項修法，就是為了捍衛工作人員「免受菸害」權利；該法正處於60天的預告期，國健署將於本月6日、統整這段期間的各界意見，預計3月底前將署內完整版本送進衛福部。
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(中時)
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