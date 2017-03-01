借鏡日本經驗 為澎湖一級產業尋找經營新路
澎湖國家風景區管理處主辦國際食通信-澎湖交流會，日本食通信高橋團隊蒞澎分享推動經驗，獲熱烈嚮應，現場出席及意見發言踴躍，與會人士咸認受益匪淺。
借鏡日本發展經驗，為澎湖一級產業尋找經營新路，澎管處於2月28日邀請到日本食通信團隊參訪澎湖，由創始人高橋博之親蒞講授其在日本推展歷程，以食為始，結合生產、生活與生態，發行食通信雜誌，消費者除從中得到食材的來源外，也可瞭解產地、生產人的內容故事，更可進一步連結消費者、生產者與產地，探索體驗。
高橋團隊一行當日分別前往菜園社區及南寮社區探訪體驗在地產業，對於菜園箱網養殖漁產及南寮自種有機農產，以食材自產自銷方式提供社區體驗，印象深刻，下午於澎湖遊客中心舉行日本經驗交流會，在地民眾百餘人熱烈參與，幾近滿座，立委楊曜亦到場致詞並期許經驗傳授，澎管處處長方正光期藉本次日本經驗交流為始，為澎湖體驗旅遊、產業觀光創始新局。
現場澎湖菜園社區、南寮社區及澎湖農村復興志工協會也分享其發展經驗與困境，與現場人士交流。
高橋提出，食通信不以賺大錢為目的，其最重要的宗旨，是促成都市消費者與農漁村生產者的情感交流，建立互信，變成朋友，互為拜訪體驗，進一步提升產地經濟價值。最後，高橋勉勵澎湖青年，瞭解生產，發揮創意，堅持信念，為創造台灣版食通信加油努力。
這次國際食通信-澎湖交流會活動，並有日本NHK電視台全程隨行拍攝，預定於4月20日NHK世界台播出。
澎管處將以本次日本食通信經驗交流會為始，後續將針對擇定2處特色社區，進行產業觀光資源盤點規劃，逐步輔導培訓，行銷推廣，打造澎湖新型態的旅遊模式，讓遊客來澎不只陽光沙灘玩水沖浪，更可深入社區、體驗產業、發現澎湖。
(中時)
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