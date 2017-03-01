連4起CO中毒事件後 中市宣導熱水器安全使用法

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中市日前連續發生4起熱水器使用不當引起一氧化碳中毒事件，並造成2死19傷。消防局第六救災救護大隊1日邀集熱水器安裝業者座談，希望業者協助宣導安全使用方法，民眾更換或遷移不當安裝的熱水器，最高可以補助3000元。

消防局第六救災救護大隊，今天邀請西屯區及南屯區的熱水器承裝業者與爆竹業者20多人，在南屯分隊舉辦座談會，說明安全裝設熱水器及管理危險物品等規定，並希望業者協助向民眾宣導，盡量避免再發生憾事。

消防局表示，依一氧化碳中毒案例分析，門窗緊閉造成通風狀況不良，是造成中毒的最大原因，其次，是熱水器之安裝位置不正確。熱水器安裝應優先選擇設置於屋外，若無法設置於屋外，則應於室內安裝排除廢氣的措施，例如，加裝強制排氣設備。

消防局指出，市府推出熱水器更換遷移補助方案，補助對象包含「屋外型熱水器裝設於屋內或加蓋陽台」、「半密閉自然排氣型熱水器未裝設排氣管」及「半密閉自然排氣型熱水器裝設錯誤排氣管」等3項。

消防局呼籲民眾要提高警覺，若檢查家中熱水器發現屬於不適當的裝設方式，可到各消防分隊申請相關補助，最高可補助3000元；低收入戶的最高補助為1萬1000元。

(中時)