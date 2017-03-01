中山大學演講 政委唐鳳有問必答

最年輕政委唐鳳1日到中山大學演講，透過slido.com與匿名者聊天，提問內容五花八門，他以學生熟悉的PTT鄉民用語來回答，從跨性別、電競、暗網到學分門檻等，也有中山學生很在乎的車管會，而唐鳳幾乎有問必答。

唐鳳以「虛擬世界裡的人際關係」為題，與逾400名學子座談，他開場就說自己號稱有問必答，不過看到匿名者提到中山特有的「車管會」也一頭霧水，但發現有人第2次提出相關問題後，他笑著說看來這問題「學生很在乎」。

今天發問問題有的尖銳提到跨性別，以及年輕人應該怎麼關心政治，年輕人很難受到重視等，也有人問唐鳳會不會覺得進入行政院後，發現政府官員都是一堆老人，甚至問到對於前科技部長楊弘敦有什麼印象等。

(中時)