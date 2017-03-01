花蓮玉里納偏鄉醫療 看病只要50元

往後河東地區有偏鄉巡迴醫療服務。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮衛生所積極爭取偏鄉巡迴醫療計畫，獲衛生局審核通，讓小鎮河東地區民眾能享有小兒科、家醫科及復健科等專科醫師下鄉直接服務，這些醫師都是來自花蓮市門諾醫院的強棒，願意下鄉進行診療。另外，為了照顧偏鄉弱勢也減免民眾醫療負擔，只要50元掛號費，就能看診治療。

玉里鎮現有醫療資構17間，包括衛生署玉里分院、玉里榮民醫院、慈濟醫院玉里分院等3家大型醫院，1間衛生所，開業診所12間，但大多位於玉里市區，玉里河東地區193線整條公路約長25公里，沿線所有部落完全沒有診所。

因此，玉里鎮衛生所主任陳敏叔致力爭取醫療資源，積極與各大醫院進行接洽巡迴醫療合作事宜，終於尋得花蓮市門諾醫院巡迴醫療團隊的資源，願意將市區的優質醫療服務延伸到玉里鎮河東地區，每個星期會在河東地區德武、觀音、高寮及松浦等4個點進行巡迴醫療，並減免部分負擔，只收掛號費50元。

(中時)