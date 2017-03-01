筌聖違反僱用及軟禁外勞 高市再罰

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高雄市筌聖老家食品公司涉嫌非法僱用並涉軟禁外勞，高市府勞工局今天會同勞動檢查處稽查，繼昨日開罰新台幣120萬元，今天再依違反勞基法及就服法再罰28萬。

筌聖食品涉嫌軟禁印尼籍移工，勞工局已宣示對非法僱用外勞從事工作、指派外勞從事許可以外工作、扣留外勞證件或財物等違法情事的雇主，勞工局絕不寬貸，會依法嚴罰。

勞工局副局長李煥熏今天指出，被安置的兩名外勞的身體狀況良好，受到妥善照顧，被安置並有一份臨時打雜的工作，以日薪計酬。

勞動檢查官員一早就稽查筌聖公司，針對職業安全衛生法、勞基法和就業服務法等規定事項做檢查。在勞基法方面，業者進用臨時兼職人員未做記錄、工資清冊不明還有扣減勞工薪資等，依法開罰；另就服法方面薪，資表上未印外國人本國文字、雇主於勞工薪資中代扣仲介服務費等，也依法裁處，兩項共罰28萬元。

至於違反職業安全衛生法方面，有未訂定安全衛生工作守則等4項，限期改善。1060301

(中央社)