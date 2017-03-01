(峰)司改第一分組會議 下次談科學辦案
司改國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正今天說，第一分組會議下次將討論「整合法醫、測謊、科學鑑識等鑑定機制，提升科學辦案的技術與應用，強化司法發現真實的能力」。
總統府司法改革國是會議第一分組會議今天首次召開，司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正會後轉述指出，第一分組的召集人是羅秉成，今天與會委員推舉台灣大學新聞研究所教授林照真擔任分組副召集人。
林(峰)正說，今天會議對於討論議題的優先順序很快達成共識，下次會議在3月14日將優先討論「整合法醫、測謊、科學鑑識等鑑定機制，提升科學辦案的技術與應用，強化司法發現真實的能力」，主要是了解科學辦案、司法科學的議題。
林(峰)正指出，下次會議另外一個子題是「完善證據法則，評估專家證人制度的建立」；這些都是司法實務上，尤其在刑事訴訟上面，長期被大家認為說必須去關照的議題。
他說，第一分組會議預定在3月28日討論「偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護」；4月18日討論「保護弱勢族群在司法中的處境」；5月2日討論「保護犯罪被害人」；5月16日討論「減低冤案發生與強化救濟機制」。
林(峰)正表示，這次分組會議已確認未來5次開會要討論的議題，如果未來各個議題還有沒辦法討論完或者還需要花更多時間討論，將另外安排增加會議時間。1060301
(中央社)
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