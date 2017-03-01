經典賽首爾記者會 林智勝：最後一拼

從日本神戶直接飛抵首爾的中華隊總教練郭泰源，今天下午與南韓、荷蘭和以色列隊總教練在首爾高尺巨蛋棒球場召開記者會，說出各自的抱負與期望。

經典賽南韓首輪賽事將於6日開打，首場比賽由地主南韓迎戰以色列，此次南韓具地主優勢，但總教練金寅植坦言，「南韓球迷的迫切期待，實在讓南韓隊也有一定的負擔。」

金寅植表示，最擔心投手部分。他說，首爾進行的首輪僅有3場比賽，每場都要當成決賽，拚命去搶勝，一個小小的失誤，都會影響戰局。因此，失誤最少的隊伍將會勝出。

各隊總教練談到隊中的關鍵人物時，郭泰源點名林智勝，他說，「林智勝無論是球技、對球員間的默契，都扮演重要的角色。」

以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）和荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）則異口同聲地表示，「棒球是一項團隊遊戲，不能由一人主導」。

穆藍斯說，荷蘭隊的優勢在優秀的選手，他們在國外有一定的經驗」，但他也提到選手集訓時間不是很長，算是一個弱點。

總教練記者會後，被郭泰源點名的中華隊隊長林智勝與在美國職棒小聯盟奧克蘭隊效命的以色列隊捕手拉凡威（Ryan Lavarnway）一起出席記者會，述說了自己的抱負。

中華隊從澳洲、日本移地訓練，到今天抵達南韓，林智勝表示，「適應冷的天氣、球場，相信中華隊所有該適應的都適應了，到韓國就是準備備戰。」

打過3屆經典賽的林智勝表示，「這可能是最後一次披國家隊戰袍，這次比賽會拿出最好的實力來面對各國的球員。」

林智勝也坦言，上屆經典賽輸日本「最可惜」，很榮幸再次入選，「我想不止是我，每個人都很重要，大家有默契，努力贏得比賽。」

中華隊與南韓、以色列、荷蘭同組，爭取分組前兩名晉級，林智勝表示，「我覺得4隊都很強、勢均力敵，一場比賽，很多事情都很難講，對每一隊都用最大的努力來迎接他們。」

當被問起對南韓隊哪個球員最有印象時，林智勝笑說，「看過名單，認識的只有林昌勇，他是很優秀的投手。」1060301

(中央社)