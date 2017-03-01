南投補助假牙申請踴躍 一般戶經費用盡

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南投縣今年起補助老人裝假牙，一般戶申請踴躍，經費已用盡，今天起暫停受理，但低收、中低收入戶老人，仍有經費可申請。

縣府補助縣內老人免費裝置假牙，由於大受歡迎，申請踴躍，今年「一般戶」補助經費短短2個月用盡，縣府今天起暫停受理，縣長林明溱對此新福利措施受歡迎，但經費有限且首年申請者眾多的情形，導致經費快速用盡而暫停受理，向縣民表示歉意。

林明溱表示，非常關心實施情形，且方案應檢討，以因應縣民需求。縣府社會及勞動處長林俊梧說，年中將檢討所有社福項目申請及運用狀況，斟酌可否運用部分經費，下半年繼續辦理假牙補助，盼縣民耐心等待，縣府將循序漸進，逐步落實照顧老人政策。

社會及勞動處表示，老人假牙補助首年實施，編列新台幣2667萬8000元預算，中低收入戶類別預算為667萬8000元，一般戶預算為2000萬元，一般戶民眾申請踴躍，受理2個月用盡預算，而中低收入戶類別仍持續正常受理申請，目前申請補助金額達300多萬元。

社會及勞動處表示，今年起補助65歲以上老人免費裝假牙，對象為設籍南投縣65歲以上低收入戶、中低收入戶老人，以及「一般戶」設籍南投滿1年的65歲以上者，符合資格者到牙科就診，取得醫師診斷證明、開立估價單即可申請，每人最高補助4萬元裝假牙。1060301

(中央社)