宜蘭頭城戶政事務所 進駐公所合署辦公

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宜蘭縣頭城鎮戶政事務所今天起正式進駐當地新建鎮公所大樓合署辦公，原本位於開蘭路281號的舊戶政事所，宣告走入歷史。

頭城鎮公所今天表示，鎮公所新建行政大樓於去年12月底正式落啟用後，為便利民眾洽公，鎮公所曾與戶政事務所達成合署辦公協議。經過一連串作業，戶政事務所從今天起正式進駐公所合署辦公。

頭城鎮戶政事務所說，新的事務所位於鎮公所一樓大廳，設置6個戶政業務窗口，緊臨與業務聯繫最頻繁的鎮公所民政課、社會課。日後洽公民眾可一次洽辦民政、社政與戶政相關業務，免除過去來回奔波，縮短洽公時間。

宜蘭縣政府表示，各地戶政事務所遷入當地鄉鎮公所合署辦公，是縣政府便民服務的新趨勢，先前已經執行冬山鄉合署辦公，頭城鎮是第二個完成合署辦公的鄉鎮。

此外，員山鄉公所新大樓也即將落成，員山鄉戶政也將遷入合署辦公，希望能夠提供最便捷、有效率的服務。1060301

(中央社)