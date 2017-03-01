老人騎機車迷路 屏東騎到台南獲救
住在屏東縣內埔鄉的83歲李姓男子，昨天下午騎機車出門後迷路，一路騎到台南市白河區，今天早上被人發現獨自坐在產業道路旁。警方接獲報案後將李男帶回派出所協助。
台南市政府警察局白河分局指出，竹門派出所在清晨7時許接獲民眾報案，有老人獨自坐在產業道路旁，看起來好像很無助的樣子。警員陳健安立即趕赴現場，老人家表示身體無力、肚子很餓，於是先行將老人家載回派出所，提供泡麵及餅乾果腹。
警方指出，老人自述今年83歲，姓李，家住屏東縣內埔鄉，昨天下午由住家騎乘機車外出兜風，卻忘了回家的路。就一直騎到了南市白河區汴頭里，直到飢寒交迫體力不支，機車又沒油，才無助坐在產業道路旁。
警方指出，李姓男子忘了家中電話及地址，警方最後在他的機車置物箱找到一張很久以前作廢的戶口名簿；再將其中的子女資料一一以警用系統過濾查詢，終於找到大女兒的聯絡電話。最後是由李男在成大醫院服務的外孫女就近前來處理。
警方指出，李男及家屬不斷對警方及熱心民眾的幫忙表達謝意；最後李男由外孫女開車載回屏東，機車則由派出所協助家屬用配送方式運回。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。