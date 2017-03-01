老人騎機車迷路 屏東騎到台南獲救

住在屏東縣內埔鄉的83歲李姓男子，昨天下午騎機車出門後迷路，一路騎到台南市白河區，今天早上被人發現獨自坐在產業道路旁。警方接獲報案後將李男帶回派出所協助。

台南市政府警察局白河分局指出，竹門派出所在清晨7時許接獲民眾報案，有老人獨自坐在產業道路旁，看起來好像很無助的樣子。警員陳健安立即趕赴現場，老人家表示身體無力、肚子很餓，於是先行將老人家載回派出所，提供泡麵及餅乾果腹。

警方指出，老人自述今年83歲，姓李，家住屏東縣內埔鄉，昨天下午由住家騎乘機車外出兜風，卻忘了回家的路。就一直騎到了南市白河區汴頭里，直到飢寒交迫體力不支，機車又沒油，才無助坐在產業道路旁。

警方指出，李姓男子忘了家中電話及地址，警方最後在他的機車置物箱找到一張很久以前作廢的戶口名簿；再將其中的子女資料一一以警用系統過濾查詢，終於找到大女兒的聯絡電話。最後是由李男在成大醫院服務的外孫女就近前來處理。

警方指出，李男及家屬不斷對警方及熱心民眾的幫忙表達謝意；最後李男由外孫女開車載回屏東，機車則由派出所協助家屬用配送方式運回。1060301

(中央社)