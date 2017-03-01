大學考招改革 全中教提高二就考部份

我要評比

大學招聯會日前公布考招新方案，申請入學採「5選4」，引發各界議論。全國高級中等學校教育產業工會今天建議，調整部分科目至高二8月，課程結束就安排考試。

招聯會2月23日公布新考招方案，採「兩次分發」，預計用於110學年度。新方案中，新型學測（X）考5科，申請入學最多採計4科（5選4），再加上綜合學習表現（P），以X加P決定勝負。

「兩次分發」的第二階段，是在申請入學結束後，還沒找到學校的考生參加分科測驗（Y，7科），大學可從X、Y和術科中，採計3到5科錄取學生。

上述方案引發各方批評，全國教師工會總聯合會（全教總）就認為是「換湯不換藥」，逼學生所有科目全考，不符合107課綱的適性選修精神。

多名高中教師、校長也於2月發起「招聯會，請以台灣教育為重！」連署，要求新型學測考科減為3科，回歸107課綱精神，讓高中有空間學生找到興趣和方向。

全中教今天發出聲明指出，招聯會選擇了變動最小、失敗機率最小的方案，卻因「幾乎不調整」，導致高中生仍要虛耗3年光陰，在重複練習考題之中，改革注定失敗。

全中教提出3點具體建議，包括明確規劃學習歷程（P），以及規劃大學18學群的課程地圖，同一學群採計接近的X、Y考科，引導學生高中選修相關課程。

全中教也建議，新型學測（X）的部分科目，可以規劃至高二8月，即課程結束時就安排考試，減輕學生複習的負擔。另外，110年起應逐步降低考科數，並逐年調高學習歷程（P）的佔分。1060301

(中央社)