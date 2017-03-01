陸公布去年經濟表現 稱目標達成狀況好
中國大陸國務院今天公布2016年國內生產總值成長達到6.7%，報告指出去年是建立小康社會關鍵的開局之年，各項目標完成情況良好，顯示這屆政府「言必信、行必果」的堅定決心。
中國大陸即將召開今年的全國人民代表大會與全國政治協商會議，會議召開前夕，中國大陸國務院公布去年的政府工作報告，從數字檢視去年的經濟表現。
根據新華社公布的報告內容，中國大陸2016年國內生產毛額（GDP）成長達到6.7%、消費物價指數漲幅為2.0%、城鎮新增就業達到1314萬人，完成目標任務的131.4%、城鎮登記失業率4.02%，低於4.5%目標。
在財政預算方面，去年財政赤字為人民幣2.18兆元，赤字率提高到3%；貨幣政策方面仍以穩健靈活為方向，去年12月底，廣義貨幣M2餘額達到155.01兆元，年成長11.3%。
其他包括化解產能過剩、擴大鐵公路與水利工程投資、調整農業結構與強化農業基礎設施、治理大氣霧霾與水汙染、保障改善民生與加強社會建設，推動農村脫貧等項目也都基本達標或超過完成。1060301
(中央社)
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