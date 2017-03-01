貓咪鑽入轎車引擎 員警登門拜託車主即刻救援

貓咪躲在轎車的引擎與車身中間的縫隙，員警聯絡車主到場，並與一旁動物醫院醫生將貓咪救出。（李文正翻攝）

葉姓男子與家人，上個月25日抱著家中貓、狗到北投區動物醫院檢查，途中貓咪興奮地鑽到停車格內的轎車引擎內，不管主人怎麼呼喚，貓咪始終待在裡面，僵持有10分鐘，家人無奈只好報警處理。

北投警分局長安派出所員警到場後也很「傻眼」，想要聯絡車主到場幫忙，但只能依據車籍資料到住家「拜託」車主。當天雨勢很大，車主也沒有任何違規，本來就很不願意出門，但員警不斷拜託，希望他能加入「救貓」行列。

引擎蓋打開後，還請來一旁動物醫生協助，利用棍子轉移貓咪的注意力，抓住尾巴將他從引擎和車身中間的縫隙拉出，葉姓貓飼主連聲道謝，感謝車主和員警的幫忙。

(中時)