詐騙老梗 超商店員助男大生追回3萬元
林姓大學生接到自稱拍賣網站公司人員的電話，他慌忙操作ATM匯出3萬元，對方再騙他購買遊戲點數卡辦退款，他匆匆到超商欲買點數，店員機警察覺報警，他驚覺受騙，隨即打165反詐騙專線攔阻匯款，警方直呼「他很lucky」，追回3萬元。
林姓大學生日前接獲自稱拍賣網站公司會計的電話，誆稱他因作業錯誤將重複扣款，指示他解除分期付款設定，他誤以為真，到校內郵局ATM操作，轉帳3萬元至對方帳戶，並追問出他的戶頭還有7000元餘款，又騙他購買遊戲點數卡並回傳序號，也可退還轉錯的款項。
林生匆忙到嘉義市芳安路統一超商購買遊戲點數，店員陳駿瑋察覺有異，追問林生詳情，林生支吾其詞，陳員拖延結帳，並趕緊報警，新南派出所警員張嘉佑及替代役男許文軒趕到，告訴林生這是詐騙老梗，林生才驚覺上當。
林生隨即打165反詐騙專線，警方通報郵局及時攔阻3萬元匯款。警方說，林生「從匯款到通報約1小時多，3萬元仍追回來，林生很lucky」。警方也表揚陳駿瑋積極協助反詐騙。
(中時)
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