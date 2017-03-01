WBC》高尺巨蛋迎接經典賽 郭泰源：不輸日本球場
首爾高尺巨蛋首度擔任經典賽球場，今受到預賽分在A組總教練稱戰，目前外觀都以正是掛上經典賽旗幟，場內設施也令作客三隊教練讚許，盼能在此打出好比賽。
高尺巨蛋前年完工後，今年首度迎來大型國際性的正式棒球賽事，以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）指出，外觀非常漂亮，罕見的巨蛋形狀比賽場地，管理也很完善，內野外野都讓人滿意，是相當了不起的球場 不管是隊球迷還是球員都是非常好的球場。
荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）也表達同樣看法，他說，來到這裡內部設施真的不錯，非常了不起，與以色列總教練有一致的看法，韓國能夠建設這麼完美的球賽真的很不容易。
中華隊總教練郭泰源也認為，的確是非常漂亮，不過因為移訓關係，目前還沒有練習所以對於設施方面還不太清楚，明天練完球就會知道，但感覺上不輸日本球場。
(中時電子報)
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